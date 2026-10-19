Помічник Фараджа заявив, що версія про £5 млн не була позицією пресслужби — The Guardian

У Великій Британії колишній близький помічник лідера Reform UK Найджела Фараджа Ден Джукс на прихованому записі заявив, що пояснення Фараджа про подарунок у £5 млн як винагороду за Brexit не відповідало позиції пресслужби. Про це повідомляє The Guardian.

Запис зробила група журналістських розслідувань Verbatim. У розмові з репортером, який видавав себе за донора, Джукс сказав, що визнання Фараджа про політичну винагороду «не було лінією пресслужби». За словами Джукса, теперішнє пояснення полягає в тому, що гроші були подякою за Brexit і мали оплачувати безпеку Фараджа до кінця його життя.

Пояснення щодо £5 млн

14 травня Фарадж заявив газеті The Sun, що £5 млн передали йому без будь-яких умов, але водночас назвав їх винагородою за 27 років кампанії за Brexit. Раніше він також пояснював отримання коштів потребами у власній безпеці.

Гроші надав криптомільярдер Крістофер Гарборн. Він раніше заявляв, що подарунок мав підтримати безпеку Фараджа не лише зараз, а й упродовж усього його життя. Адвокати Гарборна стверджували, що він нічого не очікував натомість і не припускав повернення Фараджа до політики.

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За даними The Guardian, строки передання коштів є предметом спору. Представники Гарборна заявляли, що подарунок зробили 5 квітня 2024 року. Водночас джерела видання у фінансовій сфері повідомили, що частина суми надійшла наприкінці травня — незадовго до того, як 3 червня Фарадж оголосив про намір балотуватися до парламенту.

Перевірки та реакції

Парламентський наглядовий орган перевіряє, чи мав Фарадж задекларувати £5 млн відповідно до парламентських правил. Також триває поліцейське розслідування. Внутрішня перевірка Reform UK дійшла висновку, що Джукс та інший високопосадовець партії Джеймс Орр не порушили заборони на іноземні пожертви.

Представник Фараджа не відповів на низку запитань The Guardian, зокрема щодо твердження про відхилення від позиції пресслужби. Водночас він заявив, що Джукс правильно описав призначення подарунка як коштів на довічну безпеку Фараджа. Адвокати Джукса назвали прихований запис результатом тривалої провокації та вибіркового монтажу, спрямованого на дискредитацію Reform UK, і заявили, що їхній клієнт заперечує будь-які порушення.

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