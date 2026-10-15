Старший помічник і особистий медіарадник прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Йонатан Уріх щонайменше двічі зустрічався в липні 2024 року з високопосадовцем Катару Алі аль-Таваді. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на ізраїльський телеканал N12 та свідчення Уріха, надані під час допиту в Лахав 433 у травні 2025 року.

Питання слідчих про зустрічі

За даними N12, на одній із цих зустрічей також були діловий партнер Уріха Ізраїль «Срулік» Айнгорн і лобіст Джей Футлік. Раніше Уріх заперечував, що знав Футліка або зустрічався з ним.

Під час допиту слідчі послалися на свідчення колишнього високопосадовця Моссаду, позначеного літерою S. Він стверджував, що Уріх та Айнгорн щонайменше двічі бачилися з аль-Таваді, якого у свідченнях описали як відповідального за ізраїльський напрям Катару. За версією S., під час цих зустрічей Уріх та Айнгорн презентували свої ідеї.

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Уріх заявив, що не пам’ятає, аби щось презентував на будь-яких зустрічах. Він не звинуватив колишнього посадовця Моссаду у брехні, однак сказав, що йому потрібно освіжити пам’ять. Коли слідчий уточнив, що йдеться про зустрічі після 7 жовтня, Уріх відповів, що це так, якщо так стверджує слідчий.

Зв’язок із розслідуванням Qatargate

N12 повідомив, що ці зустрічі не були частиною офіційного доручення від Ізраїлю. Нетаньягу раніше свідчив, що Уріх не повідомляв йому ані про свої зв’язки з Катаром, ані про зустрічі з аль-Таваді.

Уріх є одним із ключових підозрюваних у розслідуваннях Qatargate. За даними Jerusalem Post, справа стосується ймовірної корупції в канцелярії прем’єр-міністра та можливого впливу пов’язаних із Катаром осіб на оточення Нетаньягу.

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