Понад 100 іноземних туристів заблоковані повінню в Непалі — Channel NewsAsia

У окрузі Горкха в центральному Непалі понад 100 іноземних туристів-учасників трекінгу опинилися заблокованими після повені, яка змила частину пішохідних маршрутів і мостів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Рятувальна операція триває

Зсув, що стався перед світанком у вихідні, перекрив річку Будхі-Гандакі та спричинив повінь нижче за течією. Округ Горкха розташований приблизно за 100 кілометрів на захід від Катманду.

У понеділок, 12 жовтня, влада врятувала 321 людину, серед яких були 12 іноземців. Непальська армія заявила, що рятувальна операція триватиме у вівторок, хоча рівень води в річці вже знизився.

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Пошкоджені маршрути та інфраструктура

Представник Проєкту природоохоронної території Манаслу Бхуван Радж Оджха повідомив, що іноземні туристи перебувають у різних місцях уздовж популярного маршруту й не можуть повернутися через зруйновану ділянку стежки. За його словами, туристів, які хочуть завершити маршрут, необхідно евакуювати, а ті, хто прагне продовжити трекінг, можуть зробити це з безпечних місць. Ресторани та чайні будинки вздовж маршруту, за його словами, безпечні.

Національні органи з реагування на стихійні лиха не повідомляли про загиблих. Водночас п'ятеро жителів не виходили на зв'язок після того, як потоки темного бруду та уламків змили будинки й пошкодили інфраструктуру, зокрема три гідроелектростанції. Міжнародний центр комплексного розвитку гірських районів на підставі попередніх даних непальської влади припустив, що повінь могла бути спричинена руйнуванням тимчасового затору на річці, який утворився внаслідок зсуву.

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