Понад 100 організацій заявили, що перемир’я в Газі існує лише формально — NBC News

Понад 100 гуманітарних і правозахисних організацій заявили, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС у Палестині, в секторі Гази, укладене рік тому, існує лише формально. Вони вказують на майже щоденні ізраїльські удари, загибель і поранення палестинців, а також обмеження на ввезення допомоги, обладнання та матеріалів для відбудови, повідомляє NBC News.

За даними палестинського міністерства охорони здоров’я, від часу підписання перемир’я внаслідок ізраїльського вогню загинули понад 1 400 палестинців, ще 5 189 дістали поранення. Родина восьмирічного Мухаммада аш-Шахріта повідомила, що хлопчик загинув у Газі 26 вересня внаслідок дій ізраїльських сил. Раніше його сім’я була змушена залишити будинок у Рафаху, зруйнований ударами, і жити в наметі на узбережжі.

Заяви гуманітарних організацій

Спільну заяву оприлюднили, зокрема, Amnesty International, Save the Children International та Medical Aid for Palestinians. Організації наголосили, що вбивства та позбавлення людей необхідних умов для життя не мають ставати нормою під прикриттям угоди про припинення вогню.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш цього тижня також заявив, що перемир’я досі не забезпечило безпеки, достатньої гуманітарної допомоги чи надійного шляху до відновлення і миру. Він закликав сторони повністю виконувати взяті зобов’язання та допустити масштабне постачання допомоги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Удари та невирішені умови

Заступниця директорки з адвокації та кампаній Medical Aid for Palestinians Асіль Байдун повідомила, що авіаудари в Газі чути майже щодня. За її словами, люди залишаються переміщеними, живуть у наметах, потерпають від нестачі чистої води та проблем із санітарією. Представник цивільної оборони Гази Махмуд Басаль заявив, що після оголошення перемир’я інтенсивність обстрілів лише тимчасово знизилася.

Армія Ізраїлю раніше заявляла, що продовжує завдавати ударів по ХАМАС та інших збройних угрупованнях. Напередодні вона повідомила про цілеспрямовані удари в кількох районах анклаву, які, за її твердженням, мали знищити склади озброєння ХАМАС та «Ісламського джихаду». Ізраїль і ХАМАС заявляють про прихильність перемир’ю, водночас звинувачуючи одне одного в його порушеннях.

Переговори про тривале врегулювання ускладнюють питання роззброєння ХАМАС і виведення ізраїльських військ із Гази. За даними ООН, у серпні чотири з п’яти сімей у секторі Гази жили в критичних або катастрофічних умовах.

Читай нас у