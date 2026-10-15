Понад 100 вантажівок зупинилися на кордоні Камеруну й ЦАР — The Rio Times

У камерунському прикордонному місті Гаруа-Булаї понад 100 вантажівок уже більш як тиждень не перетинають кордон у напрямку столиці Центральноафриканської Республіки Бангі. Водії відмовляються продовжувати маршрут ключовим торговельним коридором між портом Дуала та Бангі, повідомляє The Rio Times.

Про блокування 13 жовтня повідомила незалежна радіостанція Radio Ndeke Luka, а 14 жовтня видання Journal de Bangui підтвердило, що транспорт досі не рушив. Через цей маршрут країна, яка не має виходу до моря, отримує значну частину імпорту, зокрема пальне.

Вимоги водіїв

За даними місцевих медіа, водії вимагають припинити, за їхніми словами, утиски з боку силовиків і зловживання під час перевірок на території Центральноафриканської Республіки. Вони заявили, що відновлять рейси після конкретних заходів для гарантування безпеки на дорозі.

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Видання Corbeau News Centrafrique повідомило, що одним із приводів для зупинки рейсів могло стати поранення камерунського водія ножем під час протистояння з крадієм вантажу в сухому порту PK26 поблизу Бангі. Ця інформація незалежно не підтверджена. За версією видання, водії вирішили призупинити поїздки до Центральноафриканської Республіки на місяць.

Ризики для постачання

Коридор Дуала—Бангі проходить через прикордонні пункти Гаруа-Булаї та Белоко і є основним маршрутом постачання для Центральноафриканської Республіки. Ним перевозять продовольство, одяг, паливо та обладнання для інфраструктурних проєктів. Від цього шляху також залежать гуманітарні організації, миротворча місія ООН та іноземні компанії, що працюють у країні.

Зупинка руху відбувається після підвищення цін на пальне на початку жовтня. 12 жовтня у Бангі відбулася акція «мертве місто», яку частково підтримали: рух транспорту зменшився, деякі магазини не працювали, а частину занять скасували. Влада не оприлюднювала офіційних даних про запаси пального. Також невідомо, чи розпочала вона переговори з водіями.

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