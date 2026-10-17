Понад 100 жінок повідомили програмі Four Corners про втрату роботи в Австралії після вагітності або народження дитини. Майже чверть із них працювали у державному секторі, повідомляє ABC News Australia.

Учасниці розслідування розповіли про різні практики роботодавців, зокрема скорочення робочих годин, критику результатів роботи після повідомлення про вагітність і так звані фіктивні реструктуризації. Двадцять одна жінка заявила, що після звільнення з’ясувала: їхні робочі місця зайняли інші люди, подекуди під іншими назвами посад.

Позов працівниці агентства нерухомості

Еббі Макколі працювала менеджеркою з оренди нерухомості в Ray White Brunswick у Мельбурні. Вона стверджує, що після двох днів відсутності через ранкову нудоту повернулася на роботу й не змогла увійти до свого комп’ютера, а згодом керівник повідомив їй про припинення трудових відносин.

За словами Макколі, раніше вона не отримувала попереджень щодо своєї роботи. Вона звернулася до Комісії зі справедливої праці, але медіація не дала результату, тож тепер жінка позивається до Ray White Brunswick у Федеральному суді. Її адвокатка Лора Блендторн заявила про пряму дискримінацію через вагітність і зазначила, що пояснення причин звільнення змінювалися — від реструктуризації офісу до претензій щодо результатів роботи.

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Директор Ray White Brunswick Джаміль Аллуш заявив, що Макколі звільнили з причин, які обговорювали з нею на момент припинення роботи. За його словами, рішення було пов’язане з її поведінкою на робочому місці, про яку повідомляли інші працівники і яку він, за його твердженням, спостерігав сам. Детально коментувати справу він відмовився, пославшись на судовий розгляд.

Скарги та тривале очікування

Інша працівниця, яку в матеріалі названо лише Чалліс, заявила, що після вагітності втратила регулярні зміни на складі в Мельбурні, де працювала через кадрову компанію OzStaff для NewCold. Її адвокати звернулися до Австралійської комісії з прав людини. NewCold повідомила, що серйозно ставиться до заяв про дискримінацію, але не коментуватиме справу через чинне провадження; OzStaff також відмовилася від коментарів.

За даними, отриманими Four Corners, майже половина скарг за Законом про статеву дискримінацію, остаточно завершених у 2025–2026 роках, розглядалася понад рік до завершення. У 2020–2021 роках таких скарг було 1%. Уповноважена з питань статевої дискримінації Анна Коді визнала, що тривале очікування ускладнює заявницям пошук нової роботи та можливість рухатися далі.

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