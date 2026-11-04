Понад 1400 осіб з академічних установ закликали Британію переглянути рішення щодо Мальма — The Guardian
Понад 1400 осіб із більш ніж 250 академічних установ закликали уряд Великої Британії переглянути рішення щодо шведського кліматолога Андреаса Мальма, електронний дозвіл на поїздку якого до країни було скасовано. У відкритому листі автори назвали це серйозним порушенням академічної свободи та свободи висловлювань, повідомляє The Guardian.
Відкритий лист
Мальм є доцентом Лундського університету у Швеції та автором книжки «Як підірвати трубопровід». Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії скасувало його електронний дозвіл на поїздку, повідомивши, що його присутність у країні «може не вважатися такою, що відповідає суспільному благу».
Науковець мав відвідати академічну конференцію, виступити на BBC та взяти участь у публічній дискусії в Лондоні, організованій виданням Tribune. Разом із ним у заході мала брати участь Худа Амморі — співзасновниця Palestine Action, організації, забороненої у Великій Британії.
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У листі зазначили, що можливість науковців подорожувати, обмінюватися ідеями й брати участь у публічних дискусіях, зокрема на політично суперечливі теми, є засадничою для вільного демократичного суспільства. Автори наголосили, що виключення науковців через політичні погляди або теми обговорень створює небезпечний прецедент і може стримувати академічну та публічну дискусію.
Позиції Мальма та МВС
Мальм заявив, що імміграційні органи Великої Британії не пояснили йому причин скасування ETA. Він припустив, що рішення могло бути пов'язане з його запланованою участю в панелі разом з Амморі, та назвав це частиною тенденції до авторитаризму, яка, за його словами, зачіпає палестинський і кліматичний рухи.
У МВС Великої Британії повідомили, що ETA можуть скасувати або не видати з різних причин, зокрема через побоювання щодо загрози громадській безпеці чи поширення екстремізму. Відомство наголосило, що таке рішення не є забороною на в'їзд: людина може подати заяву на візу, після чого обставини та відповідність вимогам для в'їзду розглянуть окремо.