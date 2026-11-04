Понад 1400 осіб із більш ніж 250 академічних установ закликали уряд Великої Британії переглянути рішення щодо шведського кліматолога Андреаса Мальма, електронний дозвіл на поїздку якого до країни було скасовано. У відкритому листі автори назвали це серйозним порушенням академічної свободи та свободи висловлювань, повідомляє The Guardian.

Відкритий лист

Мальм є доцентом Лундського університету у Швеції та автором книжки «Як підірвати трубопровід». Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії скасувало його електронний дозвіл на поїздку, повідомивши, що його присутність у країні «може не вважатися такою, що відповідає суспільному благу».

Науковець мав відвідати академічну конференцію, виступити на BBC та взяти участь у публічній дискусії в Лондоні, організованій виданням Tribune. Разом із ним у заході мала брати участь Худа Амморі — співзасновниця Palestine Action, організації, забороненої у Великій Британії.

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У листі зазначили, що можливість науковців подорожувати, обмінюватися ідеями й брати участь у публічних дискусіях, зокрема на політично суперечливі теми, є засадничою для вільного демократичного суспільства. Автори наголосили, що виключення науковців через політичні погляди або теми обговорень створює небезпечний прецедент і може стримувати академічну та публічну дискусію.

Позиції Мальма та МВС

Мальм заявив, що імміграційні органи Великої Британії не пояснили йому причин скасування ETA. Він припустив, що рішення могло бути пов'язане з його запланованою участю в панелі разом з Амморі, та назвав це частиною тенденції до авторитаризму, яка, за його словами, зачіпає палестинський і кліматичний рухи.

У МВС Великої Британії повідомили, що ETA можуть скасувати або не видати з різних причин, зокрема через побоювання щодо загрози громадській безпеці чи поширення екстремізму. Відомство наголосило, що таке рішення не є забороною на в'їзд: людина може подати заяву на візу, після чого обставини та відповідність вимогам для в'їзду розглянуть окремо.

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