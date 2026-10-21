Понад 150 діячів культури закликали змінити заборону Palestine Action — Dawn

Понад 150 письменників, акторів та інших діячів культури закликали уряд Великої Британії змінити законодавство, через яке організацію Palestine Action заборонили як терористичну. Відкритий лист з’явився після того, як ірландська письменниця Саллі Руні та її видавництво Faber оголосили про припинення продажу її книжок у Великій Британії, повідомляє Dawn.

Лист на підтримку Руні

Автори листа заявили, що Саллі Руні є письменницею, а не терористкою, і її книжки мають бути доступними читачам. Серед підписантів — лауреатки Нобелівської премії Анні Ерно та Енн Карсон, актори Пол Мескаль і Тільда Свінтон, а також письменники Колм Тойбін, Арундаті Рой, Джумпа Лагірі, Зейді Сміт і Джуліан Барнс.

У зверненні заборону назвали непродуманою та надмірно суворою, а припинення продажу книжок Руні — посяганням на свободу слова і самовираження. Підписанти також відкинули цензуру, зокрема непряму, та закликали владу змінити курс.

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Заборона Palestine Action

Лейбористський уряд Великої Британії вніс Palestine Action до переліку терористичних організацій у липні 2025 року. Це поставило організацію в один перелік із угрупованнями Hamas і Hezbollah та зробило незаконними участь у ній, підтримку або фінансування. Організація оскаржує це рішення.

Руні неодноразово висловлювала підтримку Palestine Action і заявляла про намір фінансувати її. В Ірландії, де письменниця живе і працює, організацію не заборонено. Видавництво Faber пояснило, що через британську заборону не може законно перераховувати авторці роялті, отримані від продажу її книжок у країні.

Забороні Palestine Action передувала серія резонансних протестних акцій проти війни в Газі, зокрема проти збройових заводів і підприємств, що належать ізраїльській групі виробників озброєнь Elbit. Наступного місяця Верховний суд Великої Британії має розглянути апеляцію на заборону, подану співзасновницею організації Худою Амморі.

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