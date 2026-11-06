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У російському Владивостоці через пошкодження комунальних мереж понад 21 тисяча жителів залишилися без опалення та гарячої води. Відключення торкнулося 98 багатоквартирних будинків і трьох соціальних об’єктів, повідомили у прокуратурі Приморського краю.

Зокрема, опалення зникло в будинках на Партизанському та Океанському проспектах, вулицях Радянській, Алеутській і Нерчинській, а також на проспектах Острякова та Червоного Прапора. Водночас 6 листопада у Владивостоці очікується температура близько нуля градусів.

У прокуратурі організували перевірку, під час якої оцінять дотримання вимог законодавства щодо утримання й обслуговування комунальних мереж, а також строки ліквідації аварії.

Крім того, через аварійне відключення електроенергії у передмістях Владивостока без світла залишилися близько 1,5 тисячі людей. За даними регіонального управління МНС, перебої торкнулися 10 багатоквартирних і 393 приватних будинків, а також кількох соціальних об’єктів.

Подібна аварія сталася у вересні в Первомайському районі Владивостока. Тоді через несправність на мережах підстанції понад 20 тисяч жителів залишилися без електроенергії. За інформацією МНС, світла не було у 137 багатоквартирних будинках.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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