Понад 233 тисячі людей залишили домівки через бої в Ємені — Al Jazeera

У Ємені посилилися бої між урядовими силами та хуситами на кількох напрямках. За даними Міжнародної організації з міграції, які наводить Al Jazeera, від початку останньої ескалації понад 233 тисячі людей були змушені залишити домівки, зокрема близько 121 тисячі — у провінції Таїз.

Бої на кількох фронтах

Зіткнення активізувалися після того, як рух хуситів, також відомий як «Ансар Аллах», минулого місяця захопив стратегічні території на узбережжі Червоного моря, які контролювали сили міжнародно визнаного уряду Ємену. У відповідь підтримувані Саудівською Аравією урядові війська розпочали контрнаступ та операцію «Світанок Ємену». Її метою названо повернення під контроль територій, утримуваних хуситами, зокрема столиці Сани.

На фронті Аль-Макатіра в провінції Лахдж під час важких боїв загинули вісім військових, лояльних до міжнародно визнаного уряду, заявило пов’язане з урядом військове командування Тур-аль-Баха. У провінції Таїз урядові сили заявили, що в районі Аль-Акруд загинули 12 бійців-хуситів після кількох днів зіткнень на околицях міста Таїз.

Урядові підрозділи також повідомили про відбиття атаки хуситів на напрямку Аль-Шакаб. Союзні уряду сили заявили про знищення дроном автомобіля постачання хуситів у районі Аль-Вазія, а Південні гігантські бригади — про точні удари по їхніх позиціях в Аль-Мадарібі поблизу кордону з Лахджем. Наступальні дії тривали також у провінціях Аль-Джауф і Маріб.

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Лікарні Таїза мають запас пального на чотири дні

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що місто Таїз фактично ізольоване. У 12 лікарнях міста залишилося пального лише на чотири дні, немає хірургічних матеріалів, а також спостерігається критична нестача кисню та ліків на тлі спалаху холери.

Криза переміщення торкнулася і Східної Африки. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підтвердило прибуття до регіону понад 4 тисяч біженців: 3,8 тисячі — до Джибуті та приблизно 200 — до Сомалі. У таборі Марказі в Джибуті медики лікують спалах холери: там зареєстрували 31 випадок захворювання та одну смерть.

Окремо хусити заявили, що збили саудівський розвідувальний безпілотник над провінцією Хаджа та вертоліт у прикордонній саудівській провінції Наджран. Представник коаліції на чолі з Саудівською Аравією Туркі аль-Малікі повідомив, що розвідувальний вертоліт AH-6i зазнав аварії в Наджрані через технічну несправність; загинули двоє членів екіпажу.

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