Понад 300 людей постраждали під час протесту в Тирані — Al Jazeera

У столиці Албанії Тирані під час антиурядового мітингу сталися сутички між протестувальниками та поліцією. За даними влади, поранення дістали понад 300 демонстрантів і правоохоронців, а десятки учасників акції затримали. Як повідомляє Al Jazeera, поліція застосувала для розгону натовпу водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

Сутички біля урядових будівель

Тисячі людей прибули до Тирани за закликом організаторів протесту, зокрема студенти з різних регіонів країни. Підтримку акції або намір узяти в ній участь заявляли університетські викладачі, митці та опозиційні партії.

Одним з осередків протестів стало Міністерство освіти Албанії. Деякі учасники мітингу кидали в будівлю каміння та котили до неї палаючі сміттєві контейнери. Перед акцією поліція посилила заходи безпеки в столиці й перевіряла автомобілі, що прямували до міста.

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Вимоги учасників акції

Періодичні антиурядові протести в Албанії відбуваються з травня, коли з’явилася інформація про проєкт розкішного готелю, пов’язаний із родиною президента США Дональда Трампа. Значна хвиля протестів почалася в середині жовтня через умови в навчальних закладах і високу вартість життя.

Згодом обурення переросло в ширші вимоги боротьби з корупцією та заклики до відставки соціалістичного прем’єр-міністра Еді Рами. Рама закликав до діалогу: біля урядової штаб-квартири розклали червоні подушки як символ переговорів, однак протестувальники згодом їх підпалили.

Прем’єр також поклав відповідальність за насильство на іноземних акторів і звинуватив Росію — державу-агресора — та Іран у поширенні онлайн-дезінформації. Частина учасників акції покладає відповідальність за кризу на весь політичний клас, а також критикує лідера правоцентристської опозиції Салі Беріші.

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