Понад 300 тисяч держслужбовців в Ірландії страйкуватимуть через зарплати

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В Ірландії у середу, 14 жовтня 2026 року, відбудеться загальнонаціональний 24-годинний страйк працівників державного сектору, у якому візьмуть участь понад 300 тисяч осіб.

За інформацією профспілки Fórsa, до забастовки приєднаються медичні працівники (лікарі та медсестри), вчителі, а також співробітники державних установ. Генеральний секретар Fórsa Кевін Каллінан підтвердив проведення протесту, зазначивши, що остання звернення уряду із закликом до нових переговорів не зупинило проведення акції.

Міністр з питань державних видатків Ірландії Джек Чемберс попередив про масштабні економічні та соціальні наслідки протесту, включаючи скасування тисяч прийомів у лікарнях та закриття навчальних закладів. Якщо сторонам не вдасться досягти компромісу щодо нової угоди про оплату праці, наступний масштабний страйк у країні заплановано на 21 жовтня.

Джерела: мовник RTE.

У Кенії страйк викладачів державних університетів, який триває другий тиждень, порушив навчання для понад 700 тисяч студентів. Переговори між владою та профспілкою зірвалися, а викладачі заявили, що не відновлять роботу до врегулювання спору.

Працівники театрів в Італії оголосили загальнонаціональний страйк на 14 жовтня.

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