Понад 5 тисяч правопорушників в Англії та Уельсі не отримали електронних браслетів для нагляду через те, що працівники служби пробації не встановили їм пристрої. Це становить 15% усіх людей, щодо яких діяло розпорядження про електронний моніторинг, повідомляє The Guardian із посиланням на звіт Інституту урядування.

Проблеми з електронним моніторингом

У звіті зазначено, що з січня до квітня браслети не встановили більш як 5 тисячам людей, які мали перебувати під наглядом. Ще майже 1 600 осіб носили пристрої, які не передавали сигнал до системи моніторингу протягом двох тижнів через технічні несправності або через те, що їх не заряджали.

Автори дослідження дійшли висновку, що система електронного моніторингу працює неналежно та не відповідає попиту. Жоден підрозділ служби пробації, перевірений у 2024 або 2025 році, не отримав оцінки вище за «потребує поліпшення», а дві третини підрозділів оцінили як «незадовільні».

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Нестача працівників пробації

Інститут урядування заявив, що через дефіцит персоналу служба пробації змушена обмежувати нагляд за правопорушниками. У звіті йдеться, що після повного запровадження Закону про призначення покарань 2026 року більшість засуджених проводитимуть останню третину строку на умовах ліцензії без активного нагляду.

Заступниця директора Інституту урядування та авторка звіту Кассія Роуленд сказала, що працівники пробації почуваються деморалізованими, непокояться за власну безпеку та ризики для громадськості. За її словами, через черги деякі ув’язнені завершують строк покарання ще до того, як можуть розпочати програми допомоги людям із залежностями.

Звіт рекомендував уряду поступово збільшувати кількість працівників пробації та повернути домашнє утримання під вартою, щоб допомогти впоратися з кількістю ув’язнених. Уряд зі свого боку заявив про рекордні інвестиції в службу пробації, покарання в громаді, розширення електронного моніторингу та набір тисяч нових співробітників. Водночас автори звіту застерегли, що поширення браслетів може додатково збільшити навантаження на вже перевантажених працівників.

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