Понад 70% американців хочуть, щоб Конгрес зупинив війну з Іраном — Reuters

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71% громадян США підтримують ухвалення новим Конгресом закону про припинення війни з Іраном.

Такі результати показало опитування Reuters/Ipsos.

Зокрема, цю позицію поділяють 93% прихильників Демократичної партії та 51% республіканців.

Крім того, 62% опитаних підтримують скасування імпортних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.

Джерело: Reuters

У США Державний департамент запропонував винагороду до 20 млн доларів і можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану. Йдеться, зокрема, про дані щодо іранських об’єктів, обладнання та пов’язаних із програмою фахівців, зокрема представників наукової спільноти.

В Ірані депутати парламенту та представники безпекового блоку дедалі частіше публічно підтримують ідею створення ядерної зброї, розглядаючи її як засіб стримування можливих атак США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «фактично відмовився» від планів створити ядерну зброю. Про це він сказав журналістам, вирушаючи з Білого дому на мітинг у штаті Огайо.

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