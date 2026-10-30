Понад чверть проєктів дата-центрів у Пенсильванії зупинили або відклали — Channel NewsAsia

У Пенсильванії після місцевого спротиву зупинили або відклали понад чверть із більш ніж 90 запланованих проєктів дата-центрів. Розширення цієї інфраструктури стало темою кампанії перед проміжними виборами до Конгресу США, зокрема у конкурентному 8-му окрузі штату, повідомляє Channel NewsAsia.

Жителі штату побоюються зростання рахунків за електроенергію, забруднення води та впливу великих об’єктів на ландшафт. Дата-центри потребують значних обсягів електроенергії для роботи серверів і систем охолодження, а об’єкти з водяним охолодженням також можуть споживати багато води. Мешканці також ставлять під сумнів податкові пільги для проєктів, які створюють відносно небагато постійних робочих місць.

Інвестиції та правила

У липні 2025 року президент США Дональд Трамп і губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро привітали оголошення про 90 млрд доларів США інвестицій в енергетику та проєкти, пов’язані зі штучним інтелектом. У серпні Шапіро посилив правила для розвитку дата-центрів, зокрема виключив проєкти ШІ з програми прискореної видачі дозволів.

Жителька Пенсильванії Віола Байерлі, яка мешкає навпроти проєкту дата-центру, реалізація якого триває, звинуватила політиків у недостатньому захисті інтересів громади. Інша мешканка штату, Еріка Кук, виступає проти проєкту, який раніше вже відхилили, однак девелопери продовжують його просувати. За її словами, вони пропонували домогосподарствам по 10 тисяч доларів США, щоб заручитися підтримкою об’єкта. Частина жителів вважає таку виплату недостатньою компенсацією за вплив проєкту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання виборчої кампанії

У 8-му виборчому окрузі Пенсильванії мерка Скрентона від Демократичної партії Пейдж Когнетті змагається за місце в Палаті представників із чинним конгресменом-республіканцем Робом Бреснаганом. Когнетті звинуватила Бреснагана у підтримці розвитку дата-центрів на північному сході штату, водночас маючи інвестиції у компанії, пов’язані з цією галуззю. Вона закликала зобов’язати девелоперів самостійно оплачувати інфраструктуру, не надавати їм спеціальних податкових пільг і залучати місцевих працівників, що входять до профспілок.

Бреснаган наголошує на своїх зусиллях надати громадам більше контролю над такими проєктами, хоча раніше вітав їх як можливий чинник економічного зростання. У червні він подав законопроєкт, покликаний захистити муніципалітети від федеральних позовів девелоперів, які намагаються оскаржити рішення про відхилення пропозицій щодо дата-центрів.

Професор політології Університету Ліхай Кріс Борік зазначив, що протести об’єднують прихильників різних політичних поглядів. За його словами, на місцевих зібраннях проти дата-центрів поруч можуть бути прихильники руху MAGA та виборці з ліберальними поглядами.

Читай нас у