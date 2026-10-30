Попередній звіт: Renfe зіткнувся з Iryo на швидкості до 200 км/год — The Independent

Пасажирський поїзд державного оператора Renfe зіткнувся із зупиненим поїздом компанії Iryo поблизу міста Урда в центральній Іспанії, рухаючись зі швидкістю від 160 до 200 км/год. Унаслідок аварії в середу загинули щонайменше 69 людей, повідомляє The Independent.

Дані попереднього розслідування

Незалежний орган технічного розслідування аварій та інцидентів AITAT у попередньому звіті оцінив швидкість поїзда Renfe в момент зіткнення у межах від 160 до 200 км/год. Точний показник зможуть встановити після отримання даних із бортового реєстратора.

Цивільна гвардія отримала 64 заяви про зниклих безвісти. Невідомо, скільки з цих людей можуть бути серед тіл, які ще не ідентифікували. Речниця уряду регіону Кастилія-Ла-Манча Естер Паділья повідомила, що проведено 49 розтинів. Ідентифікували п'ятьох загиблих — трьох жінок і двох чоловіків.

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Збій сигналізації та дії диспетчера

Зіткнення сталося після збою автоматичної системи сигналізації, через який кілька поїздів автоматично зупинилися. Після цього керування перебрав центральний диспетчерський пункт у Мадриді.

За словами міністра транспорту Оскара Пуенте, поїзду Renfe дозволили продовжити рух, хоча попереду стояв поїзд Iryo. Аудіозапис переговорів диспетчера з машиністами, який отримало видання El País, свідчить, що Renfe надали дозвіл рухатися зі звичайною швидкістю. Міністр заявив, що за таких обставин протокол передбачав обмеження швидкості до 40 км/год, а першим мав рушити поїзд Iryo.

У поїзді Renfe перебували 379 пасажирів і семеро членів екіпажу, у поїзді Iryo — 147 пасажирів та п'ятеро членів екіпажу. У попередньому звіті AITAT зазначено, що послідовність несправностей, вказівок і дій призвела до зіткнення за відсутності необхідних бар'єрів безпеки.

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