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Кілька сенаторів від Демократичної та Республіканської партій закликали невідкладно розслідувати перебої в роботі Starlink в Україні. Однак незалежний генеральний інспектор Пентагону відмовився проводити таке розслідування.

Чому Пентагон не буде розслідувати обмеження Starlink в Україні?

У листі від 27 жовтня генеральний інспектор Пентагону Платт Морін заявив, що питання сенаторів щодо уповільнення систем і його наслідків слід адресувати Повітряним силам і Космічним силам США.

"Вони мають більше можливостей розглянути порушені у вашому листі питання та координувати відповіді міністерства", – написав Морін.

Одна із ініціаторок розслідування збої у роботі Starlink – демократка Джин Шахін. Вона заявила, що її непокоїть відмова генерального інспектора розслідувати перебої в роботі супутникового зв'язку, який Україна використовує у протидії російській агресії.



Адміністрація Трампа та SpaceX надали суперечливі пояснення причин цих перебоїв. Вони послабили українську оборону та без потреби наражали американський персонал в Україні на небезпеку, - – зазначила сенаторка від Нью-Гемпширу.



Вона наголосила на необхідності незалежної перевірки, яка допоможе встановити відповідальних і запобігти повторенню подібної ситуації.

Речниця офісу генерального інспектора Пентагону Моллі Галперн повідомила, що відомство ретельно розглянуло запит Конгресу й вирішило, що порушені питання має розглянути саме міністерство оборони. "Якщо з'явиться нова інформація, ми можемо переглянути це рішення", – додала вона.



Перебої зі зв'язком в Україні



Перебої у роботі супутникових терміналів в Україні розпочалися 14 жовтня 2026 року. Зв'язок починав зникати за швидкості понад 160 кілометрів за годину. Через це обмеження було зірвано низку операцій. Окрім того, реактивні дрони стало збивати складніше.



Адміністрація Трампа та гендиректор SpaceX Ілон Маск перекладали відповідальність з обмеження Starlink в Україні один на одного.



Обмеження були зняті лише 24 жовтня.



Про це йдеться в листі, який отримав CNN.

Ілон Маск на тлі скандалу зі Starlink в Україні знову закликав Зеленського піти з посади.

Обмеження Starshield зупинило роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів Барс — Зеленський.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.



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