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Президент США Дональд Трамп демонстрував ознаки засинання стоячи під час публічного виступу біля Відбиваючого басейну Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, що вкотре викликало дискусії щодо стану його здоров'я та фізичної форми.

За словами доктора Джона Пола Гаррісона, 80-річний політик під час промови міністра внутрішніх справ Дуга Бургума демонстрував мимовільні спазми, а також періодично засинав і швидко прокидався, що може свідчити про розлади нервової системи.

Поведінка американського лідера привернула увагу суспільства та аналітиків після нищівної поразки Республіканської партії на проміжних виборах, яка, за даними спостерігачів, спричинила додаткове фізичне та емоційне виснаження глави держави.

Джерело: Daily Star.

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна з Іраном стала однією з причин невдалих результатів республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Демократи здобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах.

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