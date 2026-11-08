Поразка республіканців на виборах може посилити позиції України в переговорах із Росією, – The Washington Post

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Політичне ослаблення президента США Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу може зміцнити переговорні позиції України та обмежити можливості Вашингтона укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії. Водночас новий склад американського парламенту потенційно здатен забезпечити Києву додаткову військову допомогу та посилити санкційний тиск на Кремль.

Як зазначає Девід Ігнатіус, після значної поразки республіканців на проміжних виборах адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля для врегулювання двох воєн – в Україні та Ірані.

Зокрема, 10–11 листопада в Абу-Дабі має відбутися новий раунд тристоронніх переговорів за участю представників США, України та Росії.

Очікується, що американську делегацію представлятимуть спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Сторони планують обговорити можливі компроміси для припинення бойових дій, гарантії безпеки, гуманітарні питання та перспективи завершення війни.

Окрему роль у підготовці переговорів відіграє Кушнер. Він пропонує поєднати обговорення припинення вогню в Україні з ширшим міжнародним діалогом між Росією та європейськими країнами щодо майбутньої архітектури безпеки на континенті.

За інформацією Ігнатіуса, європейські уряди загалом підтримують дипломатичні зусилля Вашингтона, однак наполягають на чіткій послідовності дій. На їхню думку, спочатку необхідно досягти припинення вогню в Україні, і лише після цього переходити до узгодження нових домовленостей щодо європейської безпеки.

Ця розбіжність може стати одним із ключових питань наступного етапу переговорів.

Окрему увагу оглядач приділяє наслідкам проміжних виборів для позицій Києва. На його думку, втрата республіканцями контролю над Конгресом послаблює можливості Дональда Трампа просувати домовленості, які могли б відповідати інтересам російського диктатора Володимира Путіна.

Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи отримають можливість ініціювати додаткові санкції проти Москви та розширення військової допомоги Україні.

За підтримки частини республіканців відповідні законодавчі ініціативи потенційно можуть набрати достатньо голосів навіть для подолання президентського вето.

Серед можливих кроків Ігнатіус називає:

відновлення та посилення обмежень проти Росії;

розширення постачання американського озброєння Україні;

зміцнення українських можливостей для захисту від ракетних атак.

Крім того, оглядач пропонує розглянути можливість розширення покриття супутникової системи Starlink на території Росії.

На його думку, це могло б допомогти українським безпілотникам ефективніше виявляти та уражати мобільні пускові установки російських балістичних ракет.

Водночас Ігнатіус припускає, що в обмін на додаткові можливості для захисту українських міст Київ міг би погодитися припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах.

Паралельно Білий дім намагається знайти дипломатичний шлях до завершення війни проти Ірану.

За даними видання, віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримує контакти з Тегераном, а міністр фінансів Скотт Бессент звернувся до Китаю з проханням використати свій вплив на іранське керівництво.

Підсумовуючи наслідки проміжних виборів, Девід Ігнатіус зазначає, що вони змінили міжнародний баланс сил. Україна та європейські союзники США отримали додаткові політичні можливості, тоді як позиції Росії послабилися.

Однак оглядач застерігає: ослаблення президентської влади у Вашингтоні може негативно позначитися на міжнародному впливі Сполучених Штатів протягом наступних двох років.

Проміжні вибори у США відбулися 3 листопада. За наведеними в матеріалі даними, Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу.

Це створює нові можливості для законодавчого впливу на зовнішню політику адміністрації Дональда Трампа, зокрема щодо військової підтримки України та запровадження санкцій проти Росії.

Про це йдеться в колонці оглядача The Washington Post Девіда Ігнатіуса.

Демократична партія США, яка здобула більшість у Конгресі за підсумками проміжних виборів, наразі не ставить на порядок денний третю процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Натомість демократи мають намір просувати законодавчі ініціативи щодо вартості життя, медичного страхування, тарифів і боротьби з корупцією, а також посилити нагляд за адміністрацією президента.

У США демократи, які здобули більшість в обох палатах Конгресу після проміжних виборів, готуються протидіяти тарифам президента Дональда Трампа через законодавство. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що ці мита збільшили витрати пересічних американців на тисячі доларів.

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