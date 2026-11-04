Після проміжних виборів у США поразка республіканців і зміна балансу сил у Конгресі можуть вплинути на політику Вашингтона щодо Ізраїлю та Ірану. У аналізі Jerusalem Post назвали ключовими чинниками подальшу політику президента Дональда Трампа щодо Ірану, роботу нового Конгресу та президентські вибори 2028 року.

Війна з Іраном

За даними екзитполів, наведеними виданням, 62% опитаних виборців виступили проти війни з Іраном. Коментатори Fox News заявили, що без війни результати виборів були б іншими, а Трамп визнав, що Іран став одним із чинників поразки республіканців.

Автори аналізу розглядають два можливі сценарії подальших дій Білого дому: активізацію переговорів із Тегераном із можливими поступками для досягнення домовленості або спробу завершити військову кампанію короткою потужною операцією з подальшим скороченням американської присутності в регіоні. В обох випадках інтереси Ізраїлю та адміністрації США можуть не збігатися.

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Роль нового Конгресу

Jerusalem Post зазначає, що в разі контролю демократів над обома палатами Конгресу партія зможе впливати на призначення голів комітетів і порядок денний слухань та законодавчих ініціатив. Такі питання можуть стосуватися політики Ізраїлю, війни в Газі, американської військової допомоги та стратегічних відносин між США й Ізраїлем.

Видання також вказує на посилення серед демократів закликів скоротити військову допомогу Ізраїлю, пов'язати її з рішеннями ізраїльської влади або переглянути характер двосторонніх відносин. Водночас у Jerusalem Post наголошують, що не всі демократи мають однакові погляди і не кожна ініціатива, критична щодо Ізраїлю, стане законом.

Вибори 2028 року

На думку авторів, успіх кандидатів, які різко критикують Ізраїль та AIPAC, може вплинути на позиції демократів у наступних виборчих кампаніях. У матеріалі згадано Абдула Ель-Сайєда та політичний табір, який представляє Зохран Мамдані. Кандидати, що претендуватимуть на висунення від Демократичної партії на президентських виборах 2028 року, можуть враховувати настрої партійної бази у своїй риториці щодо Єрусалима.

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