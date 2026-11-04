Поразка Трампа на виборах не гарантує Україні кращих часів

Демократи здобули перемогу на проміжних виборах до Конгресу США та отримали контроль над обома палатами. Це послаблює позиції президента Дональда Трампа всередині країни, але не означає, що його політика щодо України негайно зміниться. Як пише CNN, Київ може отримати певні переваги від результатів голосування, однак Білий дім і далі має значний вплив на зовнішню політику США.

Результати проміжних виборів у США можуть вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її відносини з іншими державами. Особливу увагу до голосування привернула війна Росії проти України. Адже ослаблення позицій Дональда Трампа може змінити розстановку сил у Вашингтоні та вплинути на подальші рішення щодо підтримки Києва.

Як зазначають журналісти видання, протягом майже двох років Трамп відходив від звичних принципів американської зовнішньої політики. Через це союзники США та країни, які перебувають у конфронтації з Вашингтоном, опинилися в умовах невизначеності. Тепер після поразки республіканців на виборах вони намагаються зрозуміти, як діятиме президент: чи буде він змушений шукати компроміси з опонентами, чи, навпаки, спробує ще активніше просувати власний курс. «Демократи отримають нові інструменти для протидії Трампу. Але він усе ще має значну свободу дій за кордоном», — наголошують автори CNN.

Що результати виборів означають для України

За оцінкою CNN, у Києві почали готуватися до періоду після президентства Трампа ще до оголошення результатів проміжних виборів. Останніми місяцями відносини Володимира Зеленського з американським президентом помітно погіршилися. Журналісти нагадують, що Трамп вимагав заміни українського лідера, просував енергетичні домовленості, які могли бути вигідними Росії, а також обмежував доступ України до американських технологій і розвідувальної інформації. На цьому тлі поразка республіканців може стати для Києва позитивним сигналом.

Водночас у перші години після оголошення результатів українська влада не поспішала з офіційними коментарями. CNN із іронією описує реакцію Києва на виборчу кампанію у США:

«Коли в середу почало світати, офіційних коментарів з Києва було мало. Зеленський, можливо, був радий мемам про себе, сидів з пивом та попкорном перед телевізійним репортажем про проміжні вибори в США, які виконали роботу за нього», — пише видання.

Однак журналісти застерігають: перемога демократів не означає, що відносини України зі США автоматично стануть кращими. Києву й надалі доведеться працювати з адміністрацією Трампа, зокрема в питаннях військової співпраці. Президент США зберігає широкі повноваження у зовнішній політиці, тому результати виборів до Конгресу не позбавляють його можливості впливати на рішення щодо України.

Є й інший ризик. На думку авторів матеріалу, Володимир Путін може спробувати використати час, що залишився до завершення президентських повноважень Трампа, щоб досягти нових військових успіхів в Україні.

У Москві можуть розраховувати, що після зміни політичної ситуації у США, особливо напередодні президентських виборів 2028 року, позиція республіканців знову наблизиться до традиційної підтримки України. Тому Росія може спробувати скористатися нинішнім періодом, поки Трамп зберігає значний вплив на американську політику.

Як демократи перемогли на виборах

Як повідомляв УНІАН, Демократична партія здобула перемогу на проміжних виборах до Конгресу США та отримала контроль над обома палатами, відібравши більшість у республіканців. Під час кампанії демократи зосередилися на темах корупції, зростання цін і критики політики Дональда Трампа. Важливу роль також відіграла підтримка виборців у конкурентних округах і серед латиноамериканського населення.

Голосування принесло й кілька історичних результатів. Зокрема, демократи перемогли в штатах, які традиційно підтримували республіканців. Також серед обраних політиків — перша темношкіра жінка-губернатор, перший відкритий гей-сенатор і перший сенатор-мусульманин.

Отже, результати виборів послаблюють позиції Трампа всередині США та дають демократам більше можливостей впливати на його рішення. Але для України це поки не гарантує змін у військовій допомозі чи зовнішньополітичному курсі Вашингтона. Багато залежатиме від того, як президент використає свої повноваження і наскільки активно демократи протидіятимуть його політиці. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу США за підсумками проміжних виборів у вівторок. Водночас підрахунок голосів у частині округів ще тривав: нерозподіленими залишалися 68 місць у Палаті представників, зокрема увага була прикута до результатів на Алясці та в Міссісіпі.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вирішив залишити посаду після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела. Його рішення може спричинити боротьбу за лідерство серед республіканців, які тепер опиняться в меншості в нижній палаті Конгресу.

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