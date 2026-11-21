У Португалії «Порту» лише в серії пенальті переграв представника третього дивізіону USC «Паредеш» у матчі Кубка Португалії. Основний і додатковий час домашньої для «драконів» гри завершилися з рахунком 1:1, а в післяматчевій серії господарі перемогли 3:1. За Interia Sport, польський футболіст Ян Беднарек реалізував свій удар з одинадцятиметрової позначки, тоді як Оскар Пєтушевський не зміг забити.

Гол перед перервою та автогол у другому таймі

«Порту» відкрив рахунок на 41-й хвилині: Секо Фофана скористався передачею Андре Сілви та пробив у ближній кут воріт Фабіу Матуша. До перерви футболісти «Паредеша» мали щонайменше дві нагоди вийти вперед, але Ерік Сантана та Франку Алмара не реалізували свої моменти.

На початку другого тайму на поле вийшов 18-річний Пєтушевський, який замінив Пепе. На 57-й хвилині гості зрівняли рахунок. Сантана відібрав м’яч у Фофани, пробив по воротах, а після сейву Клаудіу Рамуша м’яч у власні ворота спрямував Франсішку Моура. У 60-й хвилині Пєтушевський змістився з лівого флангу до центру та завдав сильного, але неточного удару.

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Беднарек забив у серії пенальті

На 70-й хвилині до гри долучився Беднарек, який замінив Моуру. У додатковий час «Порту» не зміг забити вдруге; найнебезпечнішим моментом став удар Хван Ін Бома зі штрафного в поперечину на 111-й хвилині.

У серії пенальті воротар «Порту» Рамуш відбив три удари суперників. Пєтушевський не реалізував свою спробу в другій серії, натомість Беднарек вивів команду вперед. Переможний удар виконав Віктор Фрогольд. Якуб Ківіор не потрапив до заявки «Порту» на цей матч.

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