Посадовиця Польщі очікує рішення Трампа щодо бази на початку грудня — RMF24

Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що очікує рішення президента США Дональда Трампа щодо американської військової бази в Польщі на початку грудня. Про це вона сказала в ефірі радіо, повідомляє RMF24.

Стратегічний перегляд у США

За словами Собковяк-Чарнецької, США проводять стратегічний перегляд своєї військової присутності в Європі. На початку листопада його результати мають передати Піту Гегсету, а на початку грудня — Дональду Трампу. Саме тоді польська посадовиця очікує рішення.

Вона зазначила, що Трамп уже певний час подає сигнали щодо бази в Польщі. Водночас Собковяк-Чарнецька наголосила, що проєкт стане реальністю лише тоді, коли президент США підпише відповідний документ.

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Підготовка в Польщі

За словами заступниці міністра, польська урядова адміністрація співпрацює з американською стороною. Американці вже ознайомилися з потенційними місцями розташування бази, а польська сторона готує закон для цього проєкту.

Собковяк-Чарнецька також розповіла про розмову з генералом Алексусом Гринкевичем, головнокомандувачем військ НАТО в Європі. За її словами, він оптимістично оцінює проєкт, тому ситуація має прояснитися протягом кількох місяців.

Посадовиця додала, що президентський палац і уряд Польщі мають спільну позицію щодо бази. Вона назвала її важливим посиленням безпеки країни та заявила, що Польща готова заплатити за таку базу.

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