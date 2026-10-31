Посадовці Міністерства оборони Великої Британії вважали, що поліція графства Кембриджшир не мала передавати американським військовим розслідування щодо капітана ВПС США Джейкоба Вулфсона. Як повідомляє The Guardian, про це йдеться в документах, отриманих виданням за законом про свободу інформації.

Поліція Кембриджширу дозволила військовій поліції США швидко перебрати розслідування після звинувачень Вулфсона у сексуальному насильстві щодо британки Сари Стіл у його квартирі в Кембриджі. Через це справу не розглядали в кримінальному суді Англії: американського військового судив військовий трибунал на авіабазі Лейкенгіт у графстві Саффолк.

Позиція посадовців Міноборони

За умовами давньої угоди між Великою Британією та США британська поліція має першочергове право розслідувати ймовірні злочини, скоєні американцями, дислокованими у країні. Американські військові можуть отримати юрисдикцію лише у вузькому переліку випадків: зокрема, якщо правопорушення сталося під час служби або було скоєне проти іншого військовослужбовця чи майна збройних сил США.

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У службовій записці від 8 липня працівники Міноборони Великої Британії у Вашингтоні зазначили, що справа Стіл на перший погляд не відповідає критеріям для передання юрисдикції американським військовим. Інший посадовець міністерства дійшов висновку, що справу мали розглядати британські суди. Неназваний офіцер поліції Великого Манчестера також написав чиновникам Міноборони, що поліція Кембриджширу, на його думку, помилково передала розслідування США.

Вирок і перевірка справи

Інцидент стався у грудні 2023 року, коли Вулфсон був поза службою. У квітні військовий трибунал на базі Лейкенгіт визнав його винним в удушенні інтимної партнерки, але виправдав за обвинуваченням у сексуальному насильстві. Вирок і покарання визначали присяжні-чоловіки з числа офіцерів ВПС США, які служили разом із Вулфсоном. Його звільнили з американських ВПС та ув'язнили на шість місяців у військовій в'язниці на базі Лейкенгіт.

Поліція Кембриджширу повідомила, що переглядає справу за сприяння матеріалів, наданих юристами ВПС США, та підтримує контакт із потерпілою. Британський уряд тим часом проводить міжвідомчу перевірку того, як і чому поліція передавала американським військовим розслідування тяжких злочинів. До неї залучені представники МВС, Міністерства юстиції, МЗС, Міноборони та керівники поліції.

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