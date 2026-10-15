Посадовці Вікторії приховали втрати до $285 млн на COVID-грантах — The Guardian

В Австралії високопосадовці штату Вікторія приховували від керівництва масштаби можливих втрат через виплати COVID-грантів підприємствам, які не відповідали критеріям програм. Йдеться про суму до 285 млн доларів, встановила Незалежна комісія з питань боротьби з корупцією широкого профілю штату Вікторія (IBAC), повідомляє The Guardian.

Виплати непридатним підприємствам

За даними розслідування, під час пандемії уряд Вікторії виплатив орієнтовно 257 млн доларів грантової підтримки 9 тисячам підприємств, які не мали права на ці кошти. Перевірка стосувалася дій працівників колишнього Департаменту зайнятості, спеціальних територій і регіонів, який у 2023 році замінили іншим відомством.

IBAC з'ясувала, що до середини 2021 року відомство знало про потенційні проблеми, пов'язані із застосуванням показника GST для оцінювання заявок на гранти. Коли можливі втрати оцінили у суму до 285 млн доларів, заступник секретаря та асоційований секретар, за висновками комісії, вирішили не повідомляти про це своєму керівництву.

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Дані вилучали зі звітів

Заступник секретаря також наказав вилучити з проєкту звіту для тодішнього міністра підтримки та відновлення промисловості Мартіна Пакули й Управління генерального аудитора Вікторії всю інформацію про ймовірні втрати, йдеться у звіті Operation Harmonia.

У 2022 році, після початку аудиту грантових програм, заступник секретаря підготував для тодішнього міністра Бена Керролла довідку, яку IBAC назвала неправдивою та такою, що вводить в оману. У ній стверджувалося, що Мартін Пакула був поінформований про підхід департаменту та схвалив його, а помилкових виплат нібито не було. Комісія не зробила негативних висновків щодо Бена Керролла, який нині є прем'єром штату Вікторія.

Розслідування почали після звернень викривачів щодо ймовірних корупційних дій у департаменті. Комісарка IBAC Вікторія Елліотт заявила, що висновки розслідування засвідчили серйозні провали серед старших посадовців, а також відзначила викривачів за звернення до комісії.

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