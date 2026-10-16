На Західному березі Йордану ізраїльські поселенці атакували жителів села Абу-Фалах, які збирали оливки. Щонайменше двоє людей зазнали травм, серед них — фотожурналістка The Washington Post Гайді Левін, яка перебуває у стабільному стані.

Як повідомляє Cyprus Mail, за свідченнями Reuters, близько 80 поселенців у чорному одязі та масках спустилися з пагорба до терасованого оливкового гаю. Деякі з них мали газові балончики. Поселенці палили оливкові дерева та кидали каміння в палестинців, які згодом також почали жбурляти каміння.

Поранення журналістки

Під час нападу щонайменше два ізраїльські військові джипи проїхали через місцевість. Після прибуття військових атака не припинилася: ізраїльські солдати застосували сльозогінний газ у напрямку палестинців. На місці також було чути постріли, а фотограф Reuters бачив, як один озброєний поселенець стріляв.

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На відео нападу Левін лежить на ґрунтовій дорозі, прикривши обличчя руками, тоді як навколо неї перебувають щонайменше троє поселенців. Зі слів журналістки, її штовхнули на землю та били ногами. Вона зазначила, що захисний жилет і шолом могли вберегти її від тяжчих наслідків. Палестинські колеги втрутилися, після чого медики доправили Левін спершу до клініки в Абу-Фалаху, а потім до лікарні в Рамаллі.

Напади під час збору оливок

Ізраїльська група з моніторингу поселень Yesh Din заявила про щонайменше 170 нападів поселенців на палестинців із 27 вересня — приблизно від початку щорічного сезону збору оливок. Того ж дня в районі села Турмус-Айя, за даними видання, поселенці напали на фермерів, які збирали оливки, та спалили три автомобілі.

На Західному березі Йордану проживають близько 500 тисяч поселенців і щонайменше 3 мільйони палестинців. Органи ООН і більшість держав вважають ізраїльські поселення незаконними відповідно до міжнародного права, тоді як Ізраїль відкидає таку оцінку, називаючи територію спірною.

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