Посланець Британії заявив про зростання захоплення заручників державами — The National

У Великій Британії спеціальний посланець із комплексних консульських питань Алістер Берт заявив, що випадків захоплення заручників державами стає більше. Він планує зміцнювати міжнародну взаємодію, щоб запобігати такій практиці, повідомляє The National.

Співпраця з партнерами

Берт, якого призначили на посаду минулого місяця, розповів, що вже зустрічався з колегами з альянсу Five Eyes та держав Перської затоки. За його словами, він прагне зміцнити мережу країн, яких зачіпає практика захоплення заручників державами.

Посланець виступив перед депутатами Комітету у закордонних справах британського парламенту. Він зазначив, що зростання таких випадків привернуло більше міжнародної уваги до спільних способів протидії цій практиці.

Велика Британія також сподівається наступного року прийняти зустріч основної групи посланців у справах заручників із країн альянсу Five Eyes. На думку Берта, це могло б підвищити помітність занепокоєння Лондона цією практикою.

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Підтримка родин затриманих

За словами Берта, його робота передбачає додаткову підтримку сімей людей, яких свавільно затримали або які зазнають жорстокого поводження у в'язницях. Він також має консультувати уряд щодо альтернативних шляхів домогтися звільнення затриманих.

Водночас посланець наголосив, що його посада не повинна підміняти роботу консульських служб, які безпосередньо взаємодіють з іншими державами в таких справах. Одним із резонансних випадків є справа британців Крейга та Ліндсі Форманів, яких в Ірані засудили до 10 років ув'язнення за обвинуваченням у шпигунстві. Подружжя та уряд Великої Британії відкидають ці обвинувачення, заявляючи, що Формани були невинними туристами.

Колишня ув'язнена тегеранської в'язниці «Евін» Назанін Загарі-Реткліфф, яка провела там шість років, підтримала призначення Берта. Водночас вона висловлювала побоювання, що нова посада може стати для уряду приводом не вживати інших заходів для звільнення людей, яких утримують за кордоном.

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