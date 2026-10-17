Посланець ЄС проведе переговори в Пекіні щодо торговельного дефіциту — The Hindu

Головний торговельний посланець Європейської комісії Марош Шефчович 8 жовтня має прибути до Пекіна, Китай, для дводенної зустрічі з міністром комерції Китаю Ван Веньтао. Переговори відбуватимуться на тлі занепокоєння Європейського Союзу зростанням китайського експорту та можливими втратами робочих місць у промисловості.

Дефіцит торгівлі

Як повідомляє The Hindu, ЄС прагне скоротити дефіцит у торгівлі з Китаєм, який становить 360 млрд євро, або близько 410 млрд доларів. За даними видання, цей дефіцит перевищує 1 млрд доларів на день.

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Китай є другим за величиною торговельним партнером Євросоюзу. У блоці дедалі більше занепокоєні торговельним дисбалансом, що спонукає політичних лідерів до жорсткішого підходу у відносинах із Пекіном.

Занепокоєння промисловості

Політики та економісти у 27 країнах ЄС вважають значні китайські субсидії й обсяги експорту серйозною загрозою для ключових промислових галузей блоку. Раніше цього року Шефчович встановив для Пекіна жовтневий термін, до якого Китай мав продемонструвати відчутні результати у скороченні торговельного дисбалансу.

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