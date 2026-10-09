Посланець ООН заявив про повернення Ємену до повномасштабної війни — The National

Спеціальний посланець ООН у справах Ємену Ганс Грундберг заявив Раді Безпеки, що країна повернулася до повномасштабної війни: бойові дії поширилися на кілька фронтів, а атаки хуситів на Саудівську Аравію можуть посилити регіональну нестабільність. Про це повідомляє The National.

За словами Грундберга, протягом останніх тижнів Ємен знову занурився у масштабний збройний конфлікт. Він закликав сторони протистояння перейти до переговорів, наголосивши на необхідності шукати політичні стратегії, аби війна не стала постійною реальністю для країни.

Бої біля Баб-ель-Мандебської протоки

Підтримувані Іраном хусити раніше просунулися у напрямку міста Моха та узбережжя стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки. Водночас міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що цього тижня повернув під контроль території поблизу внаслідок контрнаступу.

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Конфлікт дедалі більше поширюється на територію Саудівської Аравії. Саудівська влада повідомила, що внаслідок атак у четвер загинули троє громадян країни, серед яких був пілот авіакомпанії. Йшлося про атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та саудівський літак. Хусити взяли на себе відповідальність за напад на аеропорт.

Переміщення населення і ризики для судноплавства

Грундберг засудив атаки хуситів на цивільну та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема на міжнародні аеропорти Абха та імені короля Халіда. Він також попередив, що погрози комерційним суднам, пов’язаним із Саудівською Аравією, у Червоному морі можуть дестабілізувати міжнародне судноплавство й енергетичні ринки.

За даними ООН, від початку серпня в Ємені понад 200 тисяч людей були змушені залишити свої домівки — це найбільший показник нового переміщення населення від часу перемир’я 2022 року. Ще майже 4 тисячі людей перетнули Баб-ель-Мандебську протоку, шукаючи безпеки у Джибуті та Сомалі.

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