Посланець США і глава МЗС Куби посварилися на дебатах ООН — The National

Посланець США в ООН Майк Волц і міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья посварилися під час дебатів Генеральної асамблеї ООН щодо багаторічного торговельного ембарго США проти Куби. Орган, до якого входять 193 держави-члени, розглядав резолюцію із закликом скасувати ці обмеження.

Суперечка під час виступу

Як повідомляє The National, конфлікт почався після того, як Волц звинуватив кубинську владу у збагаченні політичної еліти на тлі дефіциту продовольства, відключень електроенергії та економічних труднощів пересічних громадян. Родрігес Паррілья кілька разів переривав його, вимагаючи закликати американського представника до порядку через, на його думку, образливі висловлювання про уряд і народ Куби.

Коли напруга зросла, Волц зажадав, щоб члени кубинської делегації відійшли від трибуни. Він заявив, що представляє Сполучені Штати і що його не залякають. Президент Генеральної асамблеї ООН Халілур Рахман тимчасово призупинив засідання, після чого дозволив кубинському міністру виступити з процедурним зауваженням.

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Заяви сторін і резолюція

Родрігес Паррілья звинуватив Волца у брехні та порушенні гідності асамблеї, заявивши, що американський представник ображає кубинський народ і уряд. Пізніше він знову перервав виступ, коли Волц показував фотографії, які, за його словами, демонстрували розкішний спосіб життя представників кубинської правлячої еліти.

Генеральна асамблея ООН майже щороку з 1992 року переважною більшістю голосів підтримує заклики скасувати ембарго США, що діє понад 60 років. Такі резолюції не мають обов'язкової сили, а скасувати ембарго може лише Конгрес США. Адміністрація президента Дональда Трампа від початку року посилила тиск на Гавану, обмеживши постачання нафти та погрожуючи митами країнам, які постачають Кубі паливо.

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