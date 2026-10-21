Посланець Трампа прибув до Санкт-Петербурга з пропозиціями щодо завершення війни в Україні

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Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. За словами української та американської сторін, перед зустріччю в Норвегії США й Україна узгодили низку пропозицій щодо завершення війни, зокрема гарантій безпеки для Києва.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, Віткофф прибув до Костянтинівського палацу в супроводі спеціального представника Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирила Дмитрієва.

Помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков уточнив, що Путін прийме американського посланця в першій половині дня. За його словами, головною темою переговорів стане врегулювання війни проти України.

Віткофф прибув до Росії з Норвегії, де напередодні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Державний секретар США Марко Рубіо назвав цю зустріч позитивною та зазначив, що американський посланець передасть російській стороні її результати.

Зеленський раніше повідомив, що під час переговорів у Норвегії Україна та США узгодили низку пропозицій щодо завершення війни, серед яких — гарантії безпеки для України. Якою буде реакція Москви на ці напрацювання, стане зрозуміло після переговорів Віткоффа з Путіним.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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