Посланниця ООН Ольгін зустрілася з лідером турків-кіпріотів — Cyprus Mail

Особиста посланниця генерального секретаря ООН Марія Анхела Ольгін 4 листопада зустрілася на Кіпрі з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом. Зустріч відбулася в офісі Ерхюрмана, тривала 35 хвилин — від полудня до 12:35. Як повідомляє Cyprus Mail, переговори пройшли на тлі активізації дипломатичних контактів щодо кіпрського питання.

Видання також пише, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, за повідомленнями, може прибути до північної частини Кіпру в п’ятницю. Анкара бере участь у консультаціях, спрямованих на створення умов для подальших кроків у переговорному процесі.

Попередні контакти

Перед зустріччю в середу Ольгін провела окремі переговори з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом та Ерхюрманом. Минулої п’ятниці вона зустрічалася з Христодулідісом, у понеділок — з Ерхюрманом, а у вівторок — з Алі Муратом Башчері, якого Cyprus Mail називає «послом» Туреччини в північній Нікосії. Після цього Ольгін знову зустрілася з Христодулідісом.

Речник уряду Кіпру Костянтінос Летимбіотіс заявив, що зустріч із Башчері відбулася після повідомлення про бажання заступника міністра закордонних справ Туреччини передати сигнал. Христодулідіс також сказав, що йшлося про повідомлення, яке Анкара хотіла донести.

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Пункти перетину

Ерхюрман заявив, що його пріоритетом є обговорення пропозицій, які вже перебувають на столі переговорів, а не висунення нових. За його словами, на основі карт, представлених у Нью-Йорку, розглядають чотири варіанти пунктів перетину: Луруджину, Пірой, Агландзію та Міа-Міліа.

Він вважає, що переходи в Міа-Міліа та Атієну могли б бути корисними для обох громад острова. Інші два варіанти, за його оцінкою, насамперед полегшили б поїздки греків-кіпріотів із Ларнаки до Нікосії. Ерхюрман також зазначив, що консультації з Анкарою тривають і проблем у комунікації немає.

Лідер турків-кіпріотів привітав включення до семи пунктів генерального секретаря ООН питань громадянства Республіки Кіпр для дітей зі змішаних шлюбів, а також спортивних заходів, зокрема футбольних матчів для дітей віком до 15 років.

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