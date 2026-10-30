Посланниця ООН оптимістично оцінює проведення зустрічі 5+1 щодо Кіпру — Cyprus Mail

Посланниця ООН з кіпрського питання Марія Анхела Ольгін після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом заявила, що зберігає оптимізм щодо проведення до кінця року розширеної зустрічі у форматі 5+1. Такий формат передбачає участь двох сторін острова, трьох держав-гарантів — Греції, Туреччини та Великої Британії — а також ООН.

Як повідомляє Cyprus Mail, Ольгін зазначила, що проведення зустрічі залежить від поступу в заходах зі зміцнення довіри, методології та змістовній частині переговорів. За її словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш доручив їй до завершення свого мандата докладати зусиль для просування у врегулюванні кіпрського питання.

Тристороння зустріч у листопаді

Ольгін назвала переговори з Христодулідісом хорошими та сказала, що хотіла почути його оцінку щотижневих зустрічей із лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом. Вона позитивно оцінила регулярні контакти між лідерами двох громад острова.

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Посланниця ООН повідомила, що 9 листопада запланована тристороння зустріч, і висловила сподівання на результат уже наступного тижня. Після останньої зустрічі у вівторок Христодулідіс та Ерхюрман домовилися не робити подальших заяв щодо конкретних аспектів кіпрського питання щонайменше до прибуття Ольгін.

Розбіжності щодо Вароші та пунктів пропуску

Перед цією зустріччю Христодулідіс наполягав, що його пропозиція відкрити й заселити огороджений район Вароша під управлінням ООН, а також відкрити порт Фамагусти під контролем ЄС, є взаємовигідною. Ерхюрман минулого тижня заявив, що відхилив її, оскільки вона, на його думку, не передбачає набуття чинності регламентом ЄС про пряму торгівлю.

Сторони також мають різні підходи до відкриття нових пунктів пропуску. Греко-кіпрська сторона вважає транзитну дорогу між Атієну та передмістям Нікосії Агланджією одним пунктом пропуску, тоді як турко-кіпрська — двома. Невирішеним лишається питання одночасного відкриття переходу між Луруджиною та Лімбією.

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