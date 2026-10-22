Під час зустрічі в Осло спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у приватній розмові висловили президенту України Володимиру Зеленському невдоволення його відповідями на критику з боку Дональда Трампа.

"Правила "дорожнього руху", коли йдеться про стосунки президента Трампа з іноземними лідерами, чіткі: він може вас розкритикувати. Але горе вам, якщо ви дасте йому відсіч", - йдеться в матеріалі видання.

За даними ЗМІ, цього разу главі Білого дому не сподобалося, як Зеленський реагував на його критику. Саме тому Трамп доручив Віткоффу та Кушнеру з'ясувати стосунки з президентом України. Усе це відбувалося під час закритої зустрічі в Осло 20 жовтня.

Спецпредставники Трампа не лише дорікнули Зеленському, а й заявили, що він, мовляв, розлютив главу Білого дому.

"Зеленський інколи заперечував під час дискусії, оскільки американці скаржилися на певні коментарі. "Я ніколи цього не казав", - наполягав у якийсь момент Зеленський, за словами людини, яка поділилася подробицями на умовах анонімності, оскільки це була приватна розмова", - пише видання.

Журналісти звертають увагу на те, що контраст між ставленням Трампа до автократів і демократів став ще помітнішим наступного дня після зустрічі в Осло, коли Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для мирних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Домовившись про звільнення американця Стівена Габбарда, який досі перебував у російській в'язниці, Віткофф несподівано для всіх назвав Путіна "гуманістом". Трохи пізніше Трамп заявив, що поділяє думку свого спецпредставника з цього питання.

Новий конфлікт Трампа і Зеленського

Нещодавно президент США публічно звинуватив українського колегу у небажанні завершувати війну з Росією.

Про подробиці зустрічі повідомило видання The New York Times.

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