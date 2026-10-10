Посланці Трампа можуть знову приїхати до Москви найближчими тижнями

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Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

Можливість нового візиту обговорюють після телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним. За даними видання, деталі поїздки ще мають узгодити.

Напередодні Віткофф також розповів про переговори в Маямі за участю представників США, України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії та НАТО. Сторони обговорювали шляхи деескалації, завершення війни до зими, захист енергетичної інфраструктури та безперешкодний експорт зерна.

Окрему увагу приділили гарантіям безпеки для України, її післявоєнному відновленню, економічному розвитку та вступу до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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