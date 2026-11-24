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Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок, 24 листопада, викликало російського посла Георгія Міхна та вручило йому «дуже різку дипломатичну ноту» через порушення польського повітряного простору російськими ракетами під час масованої атаки росії на Україну.

За словами речника польського МЗС Мачея Вевюра, в документі висловлено рішучий протест проти дій рф.

Вевюр наголосив, що подібні інциденти становлять загрозу для повітряного простору Польщі, її громадян, а також для союзників по НАТО. Посла викликали до відомства після завершення необхідних процедур з боку польських військових і спецслужб.

Джерело: Polsat News.

Повітряний простір Польщі 20 листопада порушили три російські крилаті ракети Х-101, а не два об'єкти, як припускалося раніше.

Нагадаємо, що Дональд Туск скликав екстрену нараду через порушення повітряного простору Польщі.

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