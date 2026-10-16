Посол Китаю на Філіппінах Цзін Цюань заявив у Манілі, що Пекін міг би легко перемогти в разі конфлікту з Філіппінами, але не обере застосування сили. Як повідомляє Channel NewsAsia, дипломат зробив цю заяву 15 жовтня після виступу в одній зі шкіл столиці Філіппін.

Цзін також назвав безглуздими слова міністра оборони Філіппін Гільберто Теодоро, який днем раніше назвав Китай регіональним джерелом проблем. Китайський посол водночас звинуватив Манілу в переслідуванні китайських працівників і вчителів, не навівши конкретних прикладів.

Реакція Філіппін

Міністерство закордонних справ Філіппін заявило, що висловлювання посла навряд чи сприяють поліпшенню складних двосторонніх відносин. У відомстві назвали формулювання дипломата невдалим вибором слів, який можна сприйняти як завуальовану погрозу застосування сили.

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Речник Берегової охорони Філіппін контрадмірал Джей Тарріела раніше охарактеризував заяву Цзіна як пряму погрозу. За його словами, філіппінські берегові охоронці часто зазнають таранів і атак водометами з боку китайських суден.

Суперечки в Південнокитайському морі

Посольство Китаю в Манілі підтвердило слова посла, але звинуватило Тарріелу в тому, що він вирвав їх із контексту та намагається підірвати двосторонні відносини. Китайська дипмісія заявила, що Пекін прагне стабільних відносин із Філіппінами.

Китай претендує на більшу частину Південнокитайського моря, хоча міжнародне рішення визнало ці претензії такими, що не мають правових підстав. Китайські та філіппінські судна в останні роки неодноразово вступали в протистояння в цьому районі; деякі з них призводили до зіткнень і травм. Минулого тижня Берегова охорона Філіппін також звинуватила китайську сторону в перешкоджанні медичній евакуації хворого філіппінського військовослужбовця поблизу спірної мілини.

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