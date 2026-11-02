Посол Польщі при ООН Щерський завершить місію цього місяця — Interia

У Польщі посол країни при ООН Кшиштоф Щерський попросив міністра закордонних справ Радослава Сікорського скоротити його дипломатичну місію. Сікорський погодився на це, тож Щерський завершить роботу ще цього місяця.

Позиція польського МЗС

Про рішення Interia повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр. За його словами, Щерський сам звернувся до Сікорського з проханням скоротити місію при Організації Об’єднаних Націй. Речник польського зовнішньополітичного відомства додав, що посол завершить місію до кінця місяця.

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Кшиштоф Щерський був близьким соратником президента Польщі Анджея Дуди. Після приходу до влади Коаліції 15 жовтня він зберіг посаду при ООН.

Попередні відставки

Раніше заяви про відставку подали посол Польщі в Румунії Павел Солох і посол Польщі в Китаї Якуб Кумох. Interia пов’язує рішення Щерського зі спором навколо Конституційного трибуналу Польщі.

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