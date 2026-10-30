Посол Польщі в Китаї Якуб Кумох подав у відставку — Interia

Посол Польщі в Китаї Якуб Кумох повідомив, що подав у відставку та попросив відкликати його з посади. У своїй заяві дипломат пов’язав рішення з подіями в Польщі, повідомляє Interia.

Заява дипломата

Кумох заявив польською: «Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji». Тобто через події в країні він дійшов висновку, що не може надалі виконувати свої функції. Посол також зазначив, що подав відставку та прохання про відкликання в день оприлюднення заяви.

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Реакція Марціна Придача

На рішення Кумоха відреагував Марцін Придач. Він написав: «To wyraz odwagi i odpowiedzialności za polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie». Так Придач охарактеризував крок дипломата як прояв мужності та відповідальності за польську демократію й образ Республіки Польща у світі.

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