Посол Польщі в ООН подав у відставку на тлі конституційної кризи

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Постійний представник Польщі при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку Кшиштоф Щерський достроково завершує свою дипломатичну місію в листопаді 2026 року. Дипломат особисто звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з проханням скоротити термін його перебування на посаді, яке очільник МЗС задовольнив.

Кшиштоф Щерський обіймав посаду посла при ООН із 2021 року, а до цього очолював Кабінет президента Польщі та Управління міжнародної політики в канцелярії Анджея Дуди. Це рішення стало третім випадком відставки польських дипломатів вищого рангу за останній час: раніше про залишення посад повідомили посол Польщі в Китаї Якуб Кумох та посол Польщі в Румунії Павел Солох.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Польщі Мачей Вевюра в соцмережі X.

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