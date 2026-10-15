Посол США Майк Хакабі зустрівся з Гаді Айзенкотом — Jerusalem Post

В Ізраїлі посол США Майк Хакабі зустрівся з головою партії «Яшар» і колишнім начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкотом. За даними KAN News, вони обговорили безпекові питання, зокрема напруженість на Західному березі, насильство з боку поселенців і ситуацію в секторі Гази.

Зустріч підтвердило джерело

Про переговори в середу повідомив Jerusalem Post з посиланням на KAN News. Джерело, обізнане з перебігом зустрічі, підтвердило виданню, що вона відбулася, і зазначило, що сторони також розглянули низку інших тем.

Партія «Яшар» не прокоментувала зустріч після запиту KAN. За інформацією мовника, спочатку переговори не розголошували, а відомо лише про участь у них Хакабі та Айзенкота.

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Зустріч із Нетаньягу скасували

Водночас окрему зустріч Хакабі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу скасували в останній момент, повідомив KAN. Нову дату ще не призначили.

За даними KAN, американський посол зазначив, що ця зустріч не мала стосунку до безпекових питань. Хакабі заявив, що її перенесуть, коли це буде зручно за графіками, а припущення про інший характер події назвав неправдивими. За його словами, йшлося про дружню соціальну зустріч із дружинами.

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