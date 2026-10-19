Посол США при ЄС попередив про можливу відповідь на обмеження спектра — Anadolu Agency

Посол США при Європейському Союзі Ендрю Пуздер попередив, що європейські компанії можуть зіткнутися з потенційними заходами США у відповідь на американському ринку. Це може статися, якщо ЄС просуне пропозицію зарезервувати значну частину радіочастотного спектра для прямого супутникового зв’язку зі смартфонами за європейськими операторами, повідомляє Anadolu Agency.

Суперечка щодо спектра

В інтерв’ю Financial Times, оприлюдненому в неділю, Пуздер заявив, що європейським компаніям варто зважати на можливу відповідь США. За його словами, наслідки можуть бути руйнівними з огляду на розмір американського ринку.

Пропозиція Європейської комісії стосується частини радіочастотного спектра, який використовують для прямого підключення смартфонів до супутників. За даними агентства, план потенційно може обмежити доступ до цього спектра американським компаніям, зокрема SpaceX та Amazon.

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Позиція США і SpaceX

SpaceX, яка керує супутниковою мережею Starlink, критикувала запропоновані зміни. Компанія заявляла, що вони можуть підірвати зв’язок в Україні, де Starlink відіграє важливу роль у цивільних і військових комунікаціях після повномасштабного вторгнення Росії, держави-агресора.

Пуздер визнав право Європи захищати чутливу урядову інформацію, однак наголосив, що законодавство не слід використовувати для послаблення американських конкурентів. Він також поставив під сумнів, чи забезпечує застосування ЄС Закону про цифрові ринки конкуренцію, чи має на меті отримання доходів від штрафів для американських технологічних компаній.

Посол закликав Брюссель і Вашингтон співпрацювати у змаганні з Китаєм у сферах штучного інтелекту та квантових обчислень. Він застеріг, що регуляторні суперечки можуть зашкодити спільним інтересам США та ЄС.

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