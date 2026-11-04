Посол США при НАТО Вітакер не очікує змін зовнішньої політики США — Anadolu Agency

Посол США при НАТО Метью Вітакер на Берлінській безпековій конференції у Берліні, Німеччина, заявив, що не очікує зміни зовнішньої політики Вашингтона після проміжних виборів у США. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява про незмінність курсу

За словами Вітакера, зовнішня політика Сполучених Штатів не змінилася і, на його думку, не зміниться через результати голосування. Він зазначив, що виклики, з якими стикаються США та Альянс, залишаються тими самими.

Американський посол наголосив на потребі сильної Європи у складі сильного НАТО. Він також заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа досягала цієї мети щороку від початку своєї роботи.

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Зобов’язання перед Альянсом

Коментуючи розподіл оборонного навантаження між союзниками, Вітакер визнав, що в минулому між ними виникали розбіжності. Водночас він підкреслив відданість США зобов’язанням за Вашингтонським договором, зокрема статтею 5.

Вітакер заявив, що Вашингтон дотримується своїх зобов’язань, але очікує від європейських союзників посилення власних оборонних спроможностей. Проміжні вибори у вівторок стали значною невдачею для Трампа та Республіканської партії: провідні американські медіа прогнозували, що демократи повернуть контроль і над Палатою представників, і над Сенатом.

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