Посол США при НАТО Вітакер закликав перекинути сили на схід — Politico Europe

Посол США при НАТО Метью Вітакер на Варшавському безпековому форумі в Польщі закликав модернізувати військову інфраструктуру Альянсу, щоб переміщати війська й техніку із Західної до Східної Європи. За його словами, саме на сході континенту можна очікувати можливого майбутнього конфлікту, повідомляє Politico Europe.

Перегляд присутності США

Заява Вітакера прозвучала на тлі перегляду Вашингтоном чисельності та розміщення американських військ у Європі. Дипломат назвав застарілі військові бази, ланцюги постачання пального та домовленості щодо розміщення американських військовослужбовців серед питань, які потребують уваги в межах цього перегляду.

Вітакер наголосив на важливості військової мобільності та переміщення ресурсів із заходу на схід. Він також заявив, що Європа посідає четверте місце серед стратегічних пріоритетів Вашингтона після внутрішньої безпеки США, Західної півкулі та Тихоокеанського регіону.

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Заклик до союзників

Посол не оголосив жодних рішень про передислокацію або виведення американських сил. Водночас він зазначив, що США переглядають глобальні зобов’язання, аби не надто розпорошувати військові ресурси. За його словами, президент США Дональд Трамп прагне, щоб союзники були спроможними, а не залежними від Вашингтона.

Вітакер також розкритикував держави, які не виконують зобов’язання щодо оборонних витрат. Зокрема, він повідомив, що передав чеським політичним лідерам жорсткий сигнал: оборонні витрати Чехії цього року становлять приблизно 1,8% ВВП, що нижче чинного орієнтиру НАТО у 2%.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс на цій же дискусії заявив про потребу зменшити військову залежність Європи від США, зокрема розвиваючи системи протидії дронам, супутниковий зв’язок і можливості спостереження. Радник президента Польщі Марцін Пшидач закликав західноєвропейських союзників нарощувати оборонні витрати та наголосив, що за колективну оборону Європи має відповідати НАТО, а не ЄС.

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