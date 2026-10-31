Посол США Том Роуз відреагував на кризу навколо Конституційного трибуналу Польщі

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Посол США у Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації. Дипломат наголосив, що ситуація має серйозний характер і може призвести до небезпечних наслідків.

Роуз зазначив, що нині країна переживає протистояння, пов’язане з діями уряду та незалежністю конституційного органу.

«Ми стаємо свідками безпрецедентного протистояння, пов’язаного з використанням урядом державної влади, з одного боку, та незалежністю й авторитетом конституційного органу – з іншого».

«Події, що розгортаються сьогодні ввечері в Конституційному трибуналі Польщі, справді мають дуже серйозний характер», — додав дипломат.

За його словами, обидві сторони «подають кардинально різні версії того, що сталося і чому».

Посол звернув увагу на присутність тисяч людей біля будівлі Конституційного трибуналу. На його думку, це робить ситуацію ще небезпечнішою.

«Якими б не виявилися факти в кінцевому підсумку, тисячі людей, які зібралися біля будівлі Трибуналу, роблять і без того небезпечну ситуацію ще більш вибухонебезпечною. Останнє, що потрібно Польщі, – це конфронтація, яка може перерости в щось набагато гірше», — наголосив Роуз.

Він також запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Польщу.

«Не в наших повноваженнях судити про внутрішні справи Польщі чи втручатися в них. Нас турбує стабільність, безпека та демократичне майбутнє країни, яку ми з гордістю називаємо своїм другом і союзником», — зауважив посол.

На завершення Роуз висловив сподівання, що всі учасники подій — урядовці, співробітники правоохоронних органів і демонстранти — «зможуть взяти себе в руки й не вживати жодних дій, які могли б спровокувати насильство або подальшу ескалацію конфлікту».

Про це Роуз написав у соцмережі X.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявивпро загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

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