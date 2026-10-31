Посол США Том Роуз закликав до стриманості в Польщі — Anadolu Agency

Посол США в Польщі Том Роуз закликав до стриманості на тлі протистояння навколо Конституційного трибуналу Польщі. Він назвав ситуацію дуже серйозною, повідомляє Anadolu Agency.

Занепокоєння через ескалацію

У дописі в соцмережі X Роуз заявив, що, схоже, відбувається безпрецедентне протистояння щодо використання урядом державних повноважень, а також незалежності й авторитету конституційної інституції.

За його словами, сторони по-різному пояснюють перебіг і причини подій. Дипломат також зазначив, що тисячі людей, які зібралися біля трибуналу, роблять і без того небезпечну ситуацію ще більш напруженою.

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Заклик до посадовців і демонстрантів

Роуз наголосив, що Польщі не потрібне протистояння, яке може перерости у щось значно гірше. Він заявив, що США підтримують Польщу, однак не мають права оцінювати чи втручатися в її внутрішні справи.

Американський дипломат закликав представників влади, правоохоронців і демонстрантів зберігати спокій та уникати дій, здатних спровокувати насильство або подальшу ескалацію. За його словами, Вашингтон занепокоєний стабільністю, безпекою та демократичним майбутнім Польщі, а її сила має ґрунтуватися на народі, інституціях і спільній відданості верховенству права.

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