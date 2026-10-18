Посол США засудив напад на фотожурналістку The Washington Post — The National

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі засудив напад на фотожурналістку The Washington Post Гайді Левін на окупованому Західному березі Йордану. Він закликав провести повне розслідування, заарештувати причетних і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомляє The National, Левін зазнала серйозних травм під час нападу вранці у п’ятницю. Гакабі заявив, що фотожурналістка була чітко позначена як представниця медіа та не мала зброї. Він назвав напад актом безглуздого насильства та вимагав покарати винних за всією суворістю закону.

Обставини нападу

The Washington Post заявила, що Левін зазнала нападу, коли десятки людей у масках підпалили чагарники й кидали каміння під час скоординованого нападу на палестинців, які збирали оливки. За даними газети, фотожурналістку збили з ніг, неодноразово били ногами та відібрали у неї камери й телефон.

Після нападу Левін доправили до лікарні в Рамаллі. На оприлюдненому знімку вона лежить на лікарняному візку з пов’язкою на лівій нозі та раною на правому коліні.

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Реакція влади та дипломатів

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог зателефонував Левін, перепросив за напад і закликав розслідувати інцидент. Ізраїльські військові назвали насильство неприйнятним та повідомили, що розслідуватимуть події.

У суботу стався окремий інцидент за участю європейських дипломатів і мера французького міста. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що попередні дані вказують на відповідальність ізраїльських поселенців за напад на дипломатичний конвой, водночас польські дипломати не постраждали. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що мера французького міста також атакували, за його словами, екстремістські поселенці.

Щодо інциденту з дипломатами офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що обставини залишаються нез’ясованими й для встановлення відповідальності потрібні додаткові докази. Там також зазначили, що візит дипломатів не був скоординований з ізраїльськими службами безпеки.

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