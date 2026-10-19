Посол України заявив про утримання Пшеничнова понад рік — ABC News Australia

На щорічній зустрічі Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) у Гобарті, Австралія, посол України Василь Мирошниченко заявив, що український науковець Леонід Пшеничнов перебуває в російському ув’язненні понад рік. Як повідомляє ABC News, посол сказав, що 71-річного вченого утримують у Сімферополі, а його стан здоров’я викликає серйозне занепокоєння.

Затримання в окупованому Криму

Леоніда Пшеничнова затримали у вересні 2025 року в тимчасово окупованому Росією Криму, що є частиною України, напередодні торішньої зустрічі CCAMLR. Росія, держава-агресор, звинуватила його у державній зраді через дослідження, які підтримували природоохоронні заходи в Антарктиці.

У документі про арешт, із яким ознайомилося ABC News, зазначалося, що такі заходи могли зашкодити російському промислу криля. У документі також ішлося про нібито втрату можливості видобувати нафтові ресурси в цьому районі, хоча видобуток корисних копалин в Антарктиці заборонений Договором про Антарктику.

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Заклик до звільнення

Мирошниченко зазначив, що Пшеничнов представляв Україну в CCAMLR з 1996 року. За словами посла, звинувачення ґрунтуються на науковій роботі вченого як члена української делегації та на документах, поданих Україною до комісії.

Посол закликав членів CCAMLR підтримати вимогу про негайне й безумовне звільнення Пшеничнова, а також припинення російської війни проти України. Під час торішньої зустрічі CCAMLR Австралія висловила серйозне занепокоєння через арешт науковця.

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