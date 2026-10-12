Посольство Австралії в Ріяді закликало не виходити з дому — ABC News Australia

Посольство Австралії в Ріяді, Саудівська Аравія, закликало людей залишатися в приміщеннях, дотримуватися вказівок місцевої влади та уникати необов’язкових поїздок на тлі взаємних атак Саудівської Аравії та єменських хуситів. Про це повідомляє ABC News.

Аеропорт Ріяда залишається закритим

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ріяді закрили у вихідні після серії атак. За даними видання, внаслідок ударів загинули 14 людей, ще понад 320 зазнали поранень.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаки та закликали пасажирів і працівників авіакомпаній не наближатися до саудівських аеропортів. У понеділок закриття аеропорту продовжили, однак Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії не повідомило, коли він відновить роботу.

Компанії у фінансовому центрі Ріяда перевели працівників на дистанційну роботу, а школи в місті попросили перейти на онлайн-навчання через посилення атак.

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Удари по Сані

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка воює проти хуситів, заявила, що протидіє безпілотникам і ракетам, які прямували до Саудівської Аравії. Водночас представник підконтрольного хуситам Міністерства охорони здоров’я Ємену Аніс аль-Асбахі заявив, що авіаудари по столиці країни Сані забрали життя однієї людини та поранили ще 12.

За його словами, удар по соляному заводу в районі Хамдан у Сані вбив чоловіка та поранив вісьмох людей. Ще одна атака на житловий будинок, за твердженням посадовця, поранила жінку і трьох дітей. Медіацентр хуситів звинуватив у цих ударах Саудівську Аравію, яка одразу не коментувала заяву.

Міністерство закордонних справ Ірану повторило, що готове сприяти дипломатичному врегулюванню конфлікту між хуситами та Саудівською Аравією. Речник відомства Есмаїл Багаеї також повідомив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі обговорив ситуацію із саудівським колегою під час телефонної розмови в неділю.

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