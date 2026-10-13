Посольство Франції порадило не користуватися аеропортами Саудівської Аравії — France 24

Посольство Франції в Саудівській Аравії закликало французьких громадян не подорожувати через аеропорти Ер-Ріяда, Джидди та Даммама, а також без нагальної потреби не відвідувати ці міста. Попередження оприлюднили на тлі серії атак єменських хуситів на саудівські аеропорти й нафтові об’єкти, повідомляє France 24.

Рекомендації для громадян Франції

У заяві дипломатичного представництва йдеться, що французам наполегливо радять не їхати та не здійснювати транзит через Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, аеропорт імені короля Абдель-Азіза в Джидді та аеропорт імені короля Фахда в Даммамі. Також посольство порадило утриматися від поїздок до цих трьох міст, якщо вони не є необхідними.

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Ескалація бойових дій

За даними видання, протистояння між коаліцією на чолі із Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситами загострилося. Саудівська Аравія останніми тижнями завдавала ударів по хуситах і підтримує наступ урядових сил Ємену після захоплення угрупованням стратегічної території вздовж узбережжя Червоного моря минулого місяця.

Авіасполучення в Саудівській Аравії зазнало перебоїв: аеропорт Ер-Ріяда залишався закритим після смертельного ракетного удару в суботу, відповідальність за який взяли на себе хусити. У вівторок коаліція також закликала цивільних залишити центральну станцію Sabah компанії Yemen Oil Company у столиці Ємену Сані перед запланованою військовою операцією. Представник хуситів Ях’я Сарі заявив, що удари по Сані отримають «жорстку і болісну» відповідь в Ер-Ріяді.

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